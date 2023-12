Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Lenzing +2,23% auf 34,45, davor 5 Tage im Minus (-3,99% Verlust von 35,1 auf 33,7), Andritz -0,58% auf 51,2, davor 4 Tage im Plus (3,5% Zuwachs von 49,76 auf 51,5), RHI Magnesita -0,58% auf 34,3, davor 4 Tage im Plus (6,81% Zuwachs von 32,3 auf 34,5), Austriacard Holdings AG -0,81% auf 6,15, davor 4 Tage im Plus (5,08% Zuwachs von 5,9 auf 6,2), Rosenbauer +0,69% auf 29,2, davor 4 Tage im Minus (-3,65% Verlust von 30,1 auf 29), Warimpex -2,22% auf 0,88, davor 3 Tage im Plus (28,57% Zuwachs von 0,7 auf 0,9), FACC -1,5% auf 5,9, davor 3 Tage im Plus (4,54% Zuwachs von 5,73 auf 5,99), Addiko Bank 0% auf 13,8, davor 3 Tage im Plus (1,1% Zuwachs von 13,65 auf 13,8), DO&CO +1,78% auf 126, davor 3 Tage im Minus (-3,28% Verlust von 128 auf 123,8). ATX TR ...

