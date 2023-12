Das Übernahmeangebot von Kontron für Bsquare ist abgelaufen. Kontron hat bekanntlich 1,90 USD pro Stammaktie angeboten. Zum Ablaufdatum wurden rund 14.093.157 Aktien im Rahmen des Angebots gültig angedient, was ungefähr 70,9 Prozent der gesamten zum Ablaufdatum ausstehenden Aktien entspricht. Zusätzlich wurden 386.424 Aktien im Rahmen garantierter Lieferverfahren angedient, was einem zusätzlichen Anteil von ungefähr 1,9 Prozent der gesamten ausstehenden Aktien zum Ablaufzeitpunkt entspricht. Dementsprechend sind alle Bedingungen des Angebots erfüllt. Die Parteien gehen davon aus, dass die Fusion am oder um den 7. Dezember 2023 vollzogen wird. Im Zusammenhang mit der Fusion werden die verbleibenden ausstehenden Aktien in das Recht umgewandelt, ...

