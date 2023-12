DJ Hensoldt beschließt Kapitalerhöhung zur Teil-Finanzierung von ESG-Zukauf

FRANKFURT (Dow Jones)--Hensoldt bringt die Kapitalerhöhung, mit der der angekündigte ESG-Zukauf teilweise finanzieren werden soll, auf den Weg. Der im MDAX und TecDAX notierte Rüstungskonzern beschloss nach eigenen Angaben eine Erhöhung des Grundkapitals um 10 Prozent. Die neuen Aktien sollen ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung auf dem Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens angeboten werden. Die Bundesrepublik Deutschland, die über die KfW 25,1 Prozent am Grundkapital von Hensoldt hält, beteiligt sich in quotenwahrender Höhe an der Kapitalerhöhung.

Den Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung will Hensoldt für die geplante Übernahme der ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH zu einem Unternehmenswert von 675 Millionen Euro zuzüglich eines Earn-Out von bis zu 55 Millionen Euro verwenden. ESG ist ein herstellerunabhängiger Systemintegrator sowie Technologie- und Innovationspartner für Verteidigung und öffentliche Sicherheit.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 07, 2023 12:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.