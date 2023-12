Kurz hatte die Palantir-Aktie im November ein neues Hoch nach der krassen Korrekturphase erklommen. Bis auf 21,85 Dollar ging es aufwärts. Doch inzwischen ist der Kurs wieder auf 17,16 Dollar zurückgefallen. Die Lage beim US-Datenanalyse-Spezialisten bleibt also zumindest an der Börse ziemlich volatil.Tech-Investorin und Ark-Fonds-Gründerin Cathie Wood lässt sich von der jüngsten Abwärtswelle aber offenbar nicht beirren. Am Mittwoch legte Ark Invest kräftig nach. Palantir-Aktien im Wert von mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...