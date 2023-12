RIO DE JANEIRO (dpa-AFX) - Beim Mercosur-Gipfel in Rio de Janeiro ist Bolivien als neues Mitglied des südamerikanischen Wirtschaftsbündnisses aufgenommen worden. "Unsere Gruppe wird durch den Beitritt von zwölf Millionen bolivianischen Brüdern und Schwestern noch stärker. Die Wirtschaftsleistung des Mercosur wird um 43 Milliarden Dollar steigen", schrieb der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva am Donnerstag auf der Plattform X, ehemals Twitter.

"Bolivien ist eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Region und der Welt. Sein Territorium verfügt über reichhaltige Bodenschätze, die den Weg für die Energiewende ebnen." Das südamerikanische Binnenland besitzt beispielsweise große Vorkommen an Lithium, das in den Batterien von Elektroautos zum Einsatz kommt.

Neben dem Neumitglied Bolivien gehören zum Mercosur Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Die Mitgliedschaft Venezuelas ist wegen der autoritären Regierungsführung von Präsident Nicolás Maduro seit 2016 ausgesetzt. Der Mercosur verhandelt derzeit mit der Europäischen Union über ein Freihandelsabkommen. Wegen des Widerstandes vor allem aus Frankreich und Argentinien konnte der Vertrag bislang allerdings nicht zum Abschluss gebracht werden.

Mit dem Abkommen würde eine der weltweit größten Freihandelszonen mit mehr als 700 Millionen Einwohnern entstehen. Es soll vor allem Zölle abbauen und damit den Handel ankurbeln. Seit 2019 liegt das fertig ausgehandelte Abkommen allerdings auf Eis. Der Vertrag ist sowohl in Südamerika als auch in Europa umstritten. Einige Länder wollen ihre Märkte schützen, andere fürchten die Aufweichung von Arbeits- oder Umweltstandards./dde/DP/ngu