Erprobung einer wegweisenden neuen Technologie in Zusammenarbeit mit Hrastnik1860 verringert Treibhausgasemissionen um mehr als 30 %

Das in Familienbesitz befindliche Spirituosenunternehmen Bacardi hat zu Beginn dieses Monats die weltweit erste kommerzielle Produktion von Spirituosen-Glasflaschen erfolgreich abgeschlossen, die auf Wasserstoff als Energieträger basiert.

Bacardi has successfully completed the world's first commercial production of a glass spirits bottle fueled by hydrogen in a trial that took place earlier this month. (Photo: Business Wire)

Bacardi arbeitete dafür zusammen mit dem Premium-Glashersteller Hrastnik1860 an der Entwicklung einer neuen Technologie, bei der ein Glasofen mit Wasserstoff als primärem Energieträger betrieben wird. Dies führte zu einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen, die bei der Glasflaschenherstellung typischerweise als Nebenprodukt entstehen.

Die im Rahmen der Erprobung verwendete Flasche war die ikonische Flasche des Holunderblütenlikörs ST-GERMAIN. Sie ist äußerlich identisch mit der nach traditionellen Verfahren hergestellten Flasche und wird in den kommenden Wochen in Bars und Geschäften erhältlich sein..

Im Verlauf der Erprobung, bei der 150.000 70cl-Glasflaschen dieser Marke hergestellt wurden, entfielen mehr als 60 des Brennstoffs für den Glasofen auf Wasserstoff, was die Treibhausgasemissionen um mehr als 30 senkte.

"Dieses Pilotprojekt für eine Glasproduktion mit geringerem Kohlendioxidausstoß ist ein weiteres Beispiel für die Vorreiterrolle, die Bacardi in der Branche in puncto Umweltschutz spielt", sagt Rodolfo Nervi, Vice President, Safety, Quality and Sustainability bei Bacardi. "Wir werden die Erkenntnisse aus diesem Projekt dafür nutzen, einen neuen Weg zur wasserstoffbasierten Glasproduktion zu beschreiten und ein Konzept zu erstellen, dem sich andere Unternehmen anschließen können. Nur wenn wir als ganze Branche etwas ändern, können wir unsere Auswirkungen auf die Umwelt deutlich verringern."

Peter Cas, CEO von Hrastnik1860, fügte hinzu: "Die erfolgreiche Herstellung emissionsärmerer, hochwertiger Glasflaschen in einer kommerziellen Größenordnung, bei der absolut keine Kompromisse bei der Qualität eingegangen werden, war die ganze harte Arbeit wert. Ebenso wie Bacardi sind auch wir fest entschlossen, neue Innovationen zu entwickeln, die zu geringeren Emissionen führen und zugleich eine erstklassige Qualität gewährleisten. Diese revolutionäre Technologie ist der Beweis dafür, dass beide Ziele miteinander vereinbar sind, und wir unternehmen nun die ersten Schritte, um sie auf den Markt zu bringen."

Um sein ehrgeiziges Ziel zu erreichen, zum umweltfreundlichsten Spirituosenunternehmen der Welt zu werden, investiert Bacardi ständig in neue Innovationen und sucht nach Möglichkeiten, bahnbrechende neue Technologien zu nutzen, um das ultimative Netto-Null-Ziel zu erreichen.

Mehr über Bacardi und sein Engagement in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social Governance, ESG), einschließlich seiner Ausrichtung auf die von den Vereinten Nationen vorgegebenen Ziele für nachhaltige Entwicklung, erfahren Sie unter www.bacardilimited.com/good-spirited.

Trinken Sie stets verantwortungsbewusst.

Über Bacardi Limited

Bacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in Privatbesitz, produziert und vertreibt eine Reihe international bekannter Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Namen, darunter BACARDÍ (Rum), PATRÓN (Tequila), GREY GOOSE (Wodka), DEWAR'S Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE (Gin), MARTINI (Wermut und Schaumweine), CAZADORES (100-prozentig reiner Tequila aus blauen Agaven) sowie weitere führende und neue Marken wie D'USSÉ (Cognac), ANGEL'S ENVY (American Straight Whiskey) und ST-GERMAIN (Holunderblütenlikör). Das vor mehr als 161 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit mehr als 9.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 11 Ländern und verkauft seine Marken in mehr als 160 Ländern. Bacardi Limited bezeichnet die Bacardi-Firmengruppe, zu der auch Bacardi International Limited gehört. Besuchen Sie www.bacardilimited.com, oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram oder X.

Über Hrastnik1860

Hrastnik1860, ein Mitglied der Vaider Group, besitzt mehr als 160 Jahre Erfahrung im Bereich Glas und ist ein globaler Partner bei der Entwicklung und Herstellung technischer Glasprodukte von Weltklasse. Das Unternehmen ist bekannt für die Herstellung von technisch anspruchsvollen Flaschen, hauptsächlich für die Spirituosenindustrie, und ist ein Full-Service-Lösungspartner von F&E und Beratung bis hin zu innovativem Design, Prototyping, Fertigung, Dekoration und Lieferung. Die Produkte von Hrastnik1860 genießen einen ausgezeichneten Ruf für ihren perfekten Kristallglanz und sind absolut schwermetallfrei. Die Produktpalette reicht von traditionellen Designs bis zu innovativen Lösungen, die schon mit vielen renommierten Preisen ausgezeichnet wurden. Besuchen Sie www.hrastnik1860.com.

