SSR Mining Inc. (ISIN: CA7847301032) hat einen bedeutenden Schritt in seiner Portfoliostrategie angekündigt. Das Unternehmen unterzeichnete eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf seines vielversprechenden San Luis-Projekts an Highlander Silver Corp.. Hierfür erhält das Unternehmen nicht nur eine Gesamtgegenleistung von bis zu 42,5 Millionen US-Dollar. Sondern man konnte sich auch auf eine 4%igen NSR-Lizenzgebühr (Net Smelter Returns) einigen. So kann man weiter am Projekt partizipieren. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...