The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.12.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.12.2023



ISIN Name

BMG4709J1071 PRODUCTIVE TECHNO. HD-,01

CA85832P1099 STEEP HILL INC.

CH0011607683 TORNOS HOLD. AG NA SF 1

DE000A32VN83 EPIGENOMICS AG NA O.N.

FR0000053514 PCAS S.A. INH. EO 1

LU0378438732 LYXOR CORE DAX U. ETF I

LU0392496427 LYXOR DJ SWISS TIT ETF I

LU0488317701 LYXOR GOLD BUGS ETF I

LU0603933895 LYXOR DIVDAX ETF UCITS I

LU0603942888 LYXOR SDAX UCITS ETF I

LU0650624025 LYXOR FAZ 100 INDEX ETF I

LU1033693638 LYXOR MDAX ESG UC.ETF I

SE0015950001 NILAR INTERNATIONAL AB

USH3698DBZ62 UBS GROUP 18-UND.

US0003802040 ABCAM PLC SP.ADR 1 LS-002

US53228T2006 LIGHT.EMOTORS NEW DL-0001

