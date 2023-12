Versorgungsunternehmen setzt fortschrittliche Technologie in seinem Netzwerk ein, um Fortschritte bei Netto-Null-Zielen zu beschleunigen

Scottish Water konnte große Fortschritte bei seinen Treihausgasemissionen durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien in 200 Pumpwerken in seinem Netzwerk erzielen. Durch Kombination hocheffizienter Pumpstationen mit fortschrittlichen Digitaltechnologien konnte das Versorgungsunternehmen den Energieverbrauch um bis zu 60% reduzieren und somit seine Verwirklichung des Ziels der Klimaneutralität bis zum Jahr 2040 beschleunigen.

Als schottischer öffentlicher Wasserversorger sichert Scottish Water für mehr als 2,6 Millionen Haushalte und 150.000 Betriebsstätten in Schottland die Versorgung mit lebensnotwendigem Wasser und stellt Abwasserdienstleistungen zur Verfügung. Seine Pumpstationen transportieren das Wasser einer großen Region, einschließlich abgelegener Dörfer und Inseln, sodass es für das Versorgungsunternehmen unerlässlich wurde, den Energieverbrauch und die Emissionen zu reduzieren.

In Zusammenarbeit mit dem führenden globalen Wassertechnologieunternehmen Xylem (NYSE: XYL) begann Scottish Water mit der Erprobung einer intelligenten Pumpenlösung an den beiden Pilotstandorten Maple Grove und Cross Dene. Diese Erprobung ergab erhebliche Kosteneinsparungen, darunter eine 99%ige Reduzierung der außerplanmäßigen Wartungsarbeiten und eine 40%ige Reduzierung der Energiemengen, die das Versorgungsunternehmen infolgedessen veranlassten, die Technologie in seinem Netzwerk einzusetzen.

"Die Leitung und Aufbereitung von Abwasser ist unglaublich energieintensiv. Rund 17% der Transportemissionen in Schottland fallen im Wasser- und Abwassersektor an, sodass unsere gesamten Tätigkeiten große Auswirkungen sowohl auf Scottish Water als auch unser Land haben werden", erläuterte Nathan Wield, Wastewater Operations West Manager for Scottish Water. "Durch Installation intelligenter Technologie können wir die Lebensdauer unserer Ausrüstungen verlängern, Callouts verhindern und Stillstände reduzieren, sodass es weniger Serviceunterbrechungen gibt und das Risiko von Umweltbelastungen verringert wird. Dies bietet wirkliche Kostenersparnisse für die Bewohnerinnen und Bewohner Schottlands und liefert uns starken Rückenwind für unsere Arbeit, um die Auswirkungen auf das Klima zu reduzieren."

Als Vorreiter digitaler Innovationen kombinierte Scottish Water mehrere Xylem Technologien Avensor Monitoring und intelligente Flygt Concertor Pumpen um Kosten- und Energieersparnisse zu ermöglichen. Das Versorgungsunternehmen verfügt nun über Echtzeit-Datenübersicht und Kontrollfunktionen in seinem Netzwerk. Durch Fernüberwachung konnte das Scottish Water Team wöchentliche Callouts durch monatliche Inspektionen ersetzen.

Infolgedessen konnte das Versorgungsunternehmen mehr als 643.600 Kilometer (400.000 Meilen) an reaktiven Reisen und 37.000 Liter Diesel einsparen und somit seinen jährlichen Kohlendioxidausstoß um 160 Tonnen CO2 reduzieren.

"Die Reduzierung von Treibhausgasemissionen im Wassersektor verkörpert eine einzigartige Möglichkeit, das Wassermanagement neu zu durchdenken. Neue Konzepte und fortschrittliche Technologien können die Wasserversorger unterstützen, einen Schritt weiter zu gehen und dabei noch schneller zu sein", so Ian Thompson, Xylem Vice President UK Ireland. "Innovative Versorgungsunternehmen wie Scottish Water sind ein erstes Beispiel, was durch Nutzung des Potenzials der Digitalisierung erreicht werden kann, um die Auswirkungen des Sektors auf die Umwelt zu reduzieren und dennoch einen zuverlässigen, kosteneffektiven und verlässlichen Servicedienst für die Allgemeinheit liefern zu können."

Scottish Water installierte fortschrittliche Überwachungssysteme, um die Lebensdauer kritischer Anlagen zu verlängern, einschließlich der Hauptleitung, die über mehr als 16 Kilometer (10 Meilen) von Blairlinnans Water Treatment Works zu einem Speicher in West Dunbartonshire verläuft. Durch den Einsatz des SoundPrint Acoustic Fibre Optic System von Xylem des ersten seiner Art in Europa konnte Scottish Water umfangreiche Inspektionen der Wasserleitung durchführen, um das Versorgungsunternehmen in die Lage zu versetzen, potenzielle Ausfälle durch proaktive Wartung von möglicherweise risikoanfälligen Bereichen zu reduzieren.

Die Daten aus der Inspektion zeigten, dass lediglich 2% der Wasserleitung Wartungsarbeiten erforderten. Scottish Water erzielte durch die Verlängerung der Lebensdauer der verbleibenden Leitungsabschnitte signifikante Kostenersparnisse, was zu selteneren Unterbrechungen für die Kunden führte. Dieses Konzept der Überwachung und einer gezielten Wartung reduzierte darüber hinaus den Kohlenstoffdioxidfußabdruck des Unternehmens durch die Vermeidung von Emissionen in Zusammenhang mit unnötigen Leitungserneuerungen.

Treffen Sie die für die Beschleunigung der Fortschritte von Scottish Water auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen bis zum Jahr 2040 verantwortlichen Personen: Technologie ermöglicht Emissionsminderungsmaßnahmen von Scottish Water, indem die Pumpstationen transformiert werden und der Weg zu Netto-Null-Emissionen geebnet wird.

