NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 16.649 Pkt - Hensoldt mit Abgaben

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Hensoldt standen im nachbörslichen Handel am Donnerstag unter Druck, so ein Händler von Lang & Schwarz. Der Rüstungskonzern bringt die Kapitalerhöhung, mit welcher der angekündigte ESG-Zukauf teilweise finanzieren werden soll, auf den Weg. Hensoldt beschloss nach eigenen Angaben eine Erhöhung des Grundkapitals um 10 Prozent. Die neuen Aktien sollen ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung auf dem Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens angeboten werden. Die Bundesrepublik Deutschland, die über die KfW 25,1 Prozent am Grundkapital von Hensoldt hält, beteiligt sich in quotenwahrender Höhe an der Kapitalerhöhung.

Die Hensoldt-Aktie wurde 2 Prozent niedriger getaxt. Dabei seien die Umsätze sehr hoch gewesen, ergänzte der Teilnehmer.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 16.649 16.629 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

