Statistiken zeigen, dass bei 1 von 3 Frauen im Laufe ihres Lebens Krebs diagnostiziert wird rechtzeitige Fortschritte in Forschung und Behandlung sind entscheidend für die Gesundheit von Frauen

Mary Kay Inc., die weltweite Nr. 1 im Direktvertrieb von Markenhautpflege- und Farbkosmetika1 und die vom Unternehmen gesponserten Stiftungen, darunter die Mary Kay Ash Foundation in den USA, unterstützen die Frauenkrebsforschung durch die Finanzierung einer Vielzahl von Forschungsprogrammen und -projekten, die Vergabe von Stipendien an weltberühmte Wissenschaftler und die Ermöglichung klinischer Studien alles im Namen der Suche nach einem Heilmittel.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231207741674/de/

"The incidence of breast cancer in women is seeing an upward trend in the world, and today we can say that 1 in 3 women will be diagnosed with cancer in their lifetime," said Dr. O'Shaughnessy (Courtesy of Joyce O'Shaughnessy, M.D.).

Mary Kay hat vor kurzem ein virtuelles Treffen zwischen Dr. Joyce O'Shaughnessy, Celebrating Women Endowed Chair in Breast Cancer Research am Baylor University Medical Center und Chair, Breast Cancer Research bei U.S. Oncology in Dallas, Texas, und Dr. Eva Ciruelos, Breast Cancer Unit Coordinator, University Hospital und HM Hospitals und Chair, SOLTI Group on Breast Cancer Research sowie die Fero Foundation, mit Sitz in Madrid, Spanien, die von Mary Kay Spain unterstützt wird, veranstaltet. Beide leiten in ihren jeweiligen Heimatländern eigene Forschungsteams, die sich auf die Erforschung der seltenen und aggressiven Form von Krebs bei Frauen konzentrieren: dreifach negativer metastasierender Brustkrebs (TNBC). Obwohl sie Tausende von Kilometern voneinander entfernt sind, kennen sich die beiden schon lange sie haben jahrelang in der TNBC-Forschung zusammengearbeitet, um Lösungen und ein Heilmittel für diese verheerende Krankheit zu finden.

Die beiden führenden Forscherinnen und Expertinnen auf ihren jeweiligen Gebieten diskutierten über die Bedeutung der globalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit. Dabei betonten sie die Dringlichkeit, dass Forscher weltweit ihre Erkenntnisse und Fortschritte austauschen, um Ergebnisse zu bündeln.

"Es geht nicht darum, die beste Idee zu haben, sondern gemeinsam die beste Behandlung für jeden Patienten zu finden, und das muss die medizinische, klinische und pharmazeutische Industrie durchdringen. Die Häufigkeit von Brustkrebs bei Frauen nimmt weltweit zu, und wir können heute sagen, dass bei 1 von 3 Frauen im Laufe ihres Lebens Krebs diagnostiziert wird2", sagte Dr. O'Shaughnessy.

"Ohne eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen allen Experten wäre es unmöglich, zu spezifischen Diagnosen zu gelangen", kommentiert Dr. Ciruelos. "Es ist wichtig, die Behandlung jedes einzelnen Patienten individuell zu verfolgen. Nur so können wir herausfinden, warum die gleiche Behandlung bei Menschen mit ähnlichen Merkmalen bei einigen funktioniert, bei anderen aber nicht."

Sie bestätigten ihre Frustration über die Unterschiede und Ungereimtheiten, die sie beim Zugang zu Therapien, Medikamenten und Behandlungen in den verschiedenen Ländern sehen, und forderten Einigkeit bei der Bereitstellung einer einheitlicheren Behandlung für alle Patienten unabhängig von ihrem Wohnort. Die beiden Forscher stimmten auch darin überein, dass es schwierig ist, Zeit zu finden, um sich voll und ganz der Krebsforschung zu widmen, da sie sich mit finanziellen Herausforderungen auseinandersetzen müssen. Sie bedankten sich bei ihren Sponsoren, darunter die Mary Kay Ash Foundation und die Fero Foundation, die ihre lebensrettende Arbeit möglich machen.

Dr. O'Shaughnessy fügte hinzu: "1985 waren wir sehr frustriert über den Mangel an therapeutischen Möglichkeiten für Frauen mit Krebs. Heute sehen wir große Fortschritte an dieser Front und ich bin sehr optimistisch für den Erfolg der nächsten Generation von Forschern."

Durch die Finanzierung von Krebsforschungsprojekten durch die Mary Kay Ash Foundation in den Vereinigten Staaten und die Vergabe von Zuschüssen durch Mary Kay Spain an die FERO Foundation in Spanien konnten Dr. O'Shaughnessy und Dr. Ciruelos ihre Zusammenarbeit an ihrem Lebenswerk fortsetzen. Mary Kay steht an der Spitze der Krebsforschung für Frauen und unterstützt bahnbrechende Forschungen, die von Frauen für Frauen durchgeführt werden. Mary Kay hat sich verpflichtet, Forschern auf der ganzen Welt zu helfen, indem sie translationale Forschung (Forschung, die eine direkte Verbindung zwischen Laborforschung und Patientin herstellt), klinische Studien zur Verbesserung der Erkennung, Prognose und Behandlung von Frauenkrebs sowie Organisationen, die die Krebsforschung unterstützen, wie die FERO Foundation in Spanien, unterstützt.

Sehen Sie sich das vollständige Gespräch der beiden auf dem Mary Kay Global YouTube-Kanal an.

