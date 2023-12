Die AMD-Aktie (WKN: 863186) springt am Donnerstag um knapp +10% auf 128,37 US$ hoch, nachdem das Unternehmen seine durch neue KI-Chip-Serie vorgestellt und ein starkes Branchenwachstum prognostiziert hat. Die ersten Analysten setzen ihre Kursziele nun bei 200 US$. Um das zu erreichen, müssten allerdings drei Bedingungen erfüllt sein. AMD vorgestellt Advanced Micro Devices (AMD) mit Hauptsitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien entwickelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...