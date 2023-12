The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.12.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.12.2023



ISIN Name

ROE3GCPAFCP6 RUMAENIEN 18/23

DE000MHB21J0 MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1803

DE000DDA0P05 DZ BANK IS.A1081

DE000HLB5H77 LB.HESS.THR.CARRARA12D/17

XS0702021311 WALES+WEST UTI.F. 11/23

US4461508230 HUNTINGTON BANCSHS PRF.H

GB00BNTWWT07 AMICORP FS (UK) LS -,001

