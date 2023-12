The following instruments on XETRA do have their first trading 08.12.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 08.12.2023Aktien1 CA89108T1003 Tornado Global Hydrovacs Ltd.2 JP3302100007 Kohoku Kogyo Co. Ltd.3 CA9484452003 Web3 Ventures Inc.4 IT0001128047 Cembre S.p.A.5 DE000A3MQD87 Telefónica Deutschland Holding AG z.Verk.6 DE000A32VN83 Epigenomics AG7 KYG7255N1097 Productive Technologies Company Ltd.8 CA85832P2089 Steep Hill Inc.Anleihen/ETF1 XS2726853554 Statkraft AS2 XS2732952838 Stryker Corp.3 US22822VBD29 Crown Castle Inc.4 US22822VBE02 Crown Castle Inc.5 FR001400MLX3 Iliad S.A.6 XS2723597923 Statkraft AS7 US89115A2V36 The Toronto-Dominion Bank8 XS2732357525 Loxam S.A.S.9 LU2611732046 AMUNDI DAX UCITS ETF10 LU2611731741 AMUNDI DIVDAX UCITS ETF11 LU2611732632 AMUNDI DJ SWITZERLAND TITANS 30 UCITS ETF12 LU2611732129 AMUNDI F.A.Z. 100 UCITS ETF13 LU2611731667 AMUNDI MDAX ESG UCITS ETF14 LU2611731824 AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS UCITS ETF15 LU2611732475 AMUNDI SDAX UCITS ETF16 IE000GSIFIB0 Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF