Der im Dow-Jones-Index gelistete Telekommunikationskonzern Verizon Communications (ISIN: US92343V1044, NYSE: VZ) wird eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 66,50 US-Cents je Aktie ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Dividende wird am 1. Februar 2024 an die Aktionäre ausgeschüttet (Record date: 10. Januar 2024). Insgesamt zahlt Verizon auf das Jahr hochgerechnet 2,66 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs in Höhe von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...