Der DAX hat am Donnerstag eine Verschnaufpause eingelegt. Er verlor am Ende 0,2 Prozent auf 16.628,99 Punkte. Zum Wochenschluss werden aber wieder leichte Gewinne erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt rund 0,2 Prozent höher auf 16.663 Punkte. Im Fokus steht heute der US-Arbeitsmarktbericht für November, der am Nachmittag veröffentlicht wird.Auf Unternehmensterminseite ist es zum Wochenschluss erneut sehr ruhig. Bei Uniper findet eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...