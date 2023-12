Der DAX (WKN: 846900) hat nach seinem Rekordlauf eine kleine Verschnaufpause eingelegt und am Donnerstag etwas niedriger geschlossen. Letztlich büßte der wichtigste deutsche Aktienindex 27 Punkte ein und ging -0,16% tiefer mit knapp 16.629 Punkten aus dem Handel. Dagegen zogen die großen US-Indizes wieder deutlich an. Am Morgen deutete sich bereits an, dass es zu kleineren Gewinnmitnahmen kommen könnte. Die deutschen Standardwerte starteten unterhalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...