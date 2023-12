Der Halbleiterkonzern Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, NASDAQ: AVGO) wird eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 5,25 US-Dollar je Aktie ausschütten, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Die Zahlung erfolgt am 29. Dezember 2023 (Record day ist der 20. Dezember 2023). Gegenüber dem Vorquartal (4,60 US-Dollar) ist dies eine Anhebung um 65 Cents bzw. 14 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet werden 21,00 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...