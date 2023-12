Kein neues Allzeithochs im DAX vor dem US-Arbeitsmarktbericht aber eine starke Nasdaq. Hier sind neue Tradingideen zum Freitag 08.12.2023 DAX erneut mit Konsolidierung Der Trend im DAX ab dem Dezemberstart ist unbestritten positiv. Wir stellten ihn in der Morgenanalyse am Donnerstag entsprechend so dar: In meinem Trading wartete ich am Morgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...