GoldenPeaks Capital sichert sich Projektfinanzierung von PKO Bank Polski und DNB Bank ADA



08.12.2023 / 08:45 CET/CEST





GoldenPeaks Capital sichert sich Projektfinanzierung von PKO Bank Polski und DNB Bank ADA

Warschau, 8. Dezember 2023 - GoldenPeaks Capital ("GPC"), einer der am schnellsten wachsenden unabhängigen Produzenten grüner Energie in Europa, hat die Finanzierung eines Portfolios von Solar-PV-Projekten mit einer Gesamtkapazität von 72,0 MWp an verschiedenen Standorten erfolgreich abgeschlossen Regionen Polens. Die Einnahmen des Projekts werden durch einen auf Euro lautenden Stromabnahmevertrag abgesichert. Das Finanzierungspaket wurde von einem Bankenkonsortium bestehend aus DNB Bank ASA und PKO Bank Polski bereitgestellt. Capcora, ein deutsches Beratungsunternehmen, fungierte als exklusiver Finanzberater für GPC. GoldenPeaks Capital ist einer der am schnellsten wachsenden unabhängigen Ökostromproduzenten in Europa und einer der größten Photovoltaikanlagenbesitzer in Polen. Sein "Charlie"-Portfolio besteht aus 55 einzelnen Solarprojekten, die über ganz Polen verteilt sind und eine Größenspanne von 1 MWp bis 8 MWp aufweisen. Während der gesamten Betriebsphase wird das Portfolio von einem auf Euro lautenden Stromabnahmevertrag profitieren. Daniel Tain, Präsident von GPC: "GPC hat seine Stellung in Polen als erfahrener Anbieter langfristiger, auf Euro lautender Corporate Power Purchase Agreements (PPAs) für einige der weltweit führenden multinationalen Unternehmen gefestigt. Das Charlie-Portfolio ist ein Beispiel für unsere Fähigkeit, die Bankfähigkeit dieser Projekte sicherzustellen. Wir freuen uns, dass so zuverlässige und engagierte Partner wie PKO Bank Polski und DNB uns dabei unterstützen, unser Ziel zu erreichen, den Übergang der Region zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen." Marcin Majewski, Leiter der Abteilung Firmenkunden und Unternehmensbeziehungen PKO Bank Polski:

"PKO Bank Polski ist führend bei der Finanzierung der grünen Transformation in Polen. Wir sind stolz darauf, GPC bei der Umsetzung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien zu unterstützen, was Teil unserer Politik zur Förderung der Entwicklung erneuerbarer Energien ist. Als größte polnische Geschäftsbank wollen wir gemeinsam dem Klimawandel entgegenwirken und dazu beitragen, den Anteil grüner Energie im nationalen Energiemix zu erhöhen." Ewa Banasiuk, Leiterin Erneuerbare Energien bei der DNB Bank Polska, sagte: "Mit der Pionierarbeit bei der Einführung von Euro-PPAs für Solarprojekte auf dem polnischen Zloty-Markt leistet GPC einen bedeutenden und bahnbrechenden Beitrag für den Sektor." Wir sind sehr stolz auf unsere Rolle als Finanzpartner, der einen wichtigen Akteur auf dem Markt unterstützt und befähigt und die grüne Transformation Polens vorantreibt. Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement, erneuerbare Energielösungen und Nachhaltigkeit voranzutreiben und gleichzeitig Innovationen in der Branche zu fördern." Bartek Hofman, Direktor bei Capcora und Leiter der polnischen Niederlassung, erklärte: "GPC ist unbestreitbar einer der fortschrittlichsten und zukunftsorientiertesten Akteure auf dem polnischen Markt. Wir sind sehr stolz darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten und durch die Bildung eines exklusiven Clubs aus zwei Kreditgebern zum Erfolg der Transaktion beitragen zu können. Diese Zusammenarbeit spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, Grenzen zu überschreiten, Innovationen anzunehmen und positive Veränderungen für unsere Kunden in Polen voranzutreiben. Gemeinsam wollen wir neue Maßstäbe setzen und die polnische Finanzierungslandschaft nachhaltig prägen." GPC wurde von Dentons beraten, während PKO Bank Polski und DNB Bank ASA mit CMS sowohl bei der Dokumentation als auch bei der rechtlichen Due Diligence zusammenarbeiteten. Als technischer Berater der Kreditgeber fungierte die Green Energy Venture AG. Über GoldenPeaks Capital GoldenPeaks Capital ist ein auf den Bau und Betrieb von Solaranlagen spezialisiertes Unternehmen und einer der größten Photovoltaikanlagenbesitzer in Polen und Ungarn. GoldenPeaks Capital wird das Tempo bei der Gestaltung der Branche der erneuerbaren Energien in Osteuropa durch die nahtlose Integration aller GPC-Bereiche weiter beschleunigen. Dazu gehören die Bereiche Fertigung, Projektentwicklung und -technik, Finanzierung und Strukturierung, Lieferkettenmanagement, Bau und Inbetriebnahme, kommerzieller und Energievertrieb, mit einer gesamthaft wertvollen Abstimmung von Methodik, Ethik und Zielen. www.goldenpeakscapital.com Über Capcora Capcora ist eine unabhängige Finanzberatungsboutique, die sich auf M&A- und Projektfinanzierungsdienstleistungen zur Beschleunigung der Energiewende in Europa spezialisiert hat. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt verhilft seinen Kunden zum Erfolg in den Bereichen erneuerbare Energien und Infrastruktur, indem es sie bei Transaktionen auf der Verkaufs- und Käuferseite berät und Mezzanine-, Unitranche- oder vorrangige Kredite aufnimmt. www.capcora.com Medienanfragen :



GoldenPeaks Capital

Siro Barino

E-Mail: siro@barino.ch

info@goldenpeakscapital.com

www.goldenpeakscapital.com



Über GoldenPeaks Capital:



GoldenPeaks Capital ist ein Erzeuger sauberer Energie, der sich auf den schlüsselfertigen Bau und Betrieb von erneuerbarer Solar- und Windenergie konzentriert. Es verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Strukturierung von Energieprojekten auf der ganzen Welt mit einer Gesamtkapazität von über 6.000 MW, die durch seine 100-prozentigen Tochtergesellschaften wie Spectris Energy in Polen abgeschlossen und implementiert wurden.



