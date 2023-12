Die Aktien des Tabakkonzerns British American Tobacco standen am Mittwoch unter Druck und verloren in London mehr als acht Prozent. Der Grund: Wertberichtigungen in Milliardenhöhe (mehr dazu lesen sie hier).So stufen die Analysten die BAT-Aktie nun nach dem Jahrestief ein:JPMorgan hat British American Tobacco nach einem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 2900 Pence auf "Neutral" belassen. Der ...

