HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jungheinrich nach einem Gespräch mit dem Konzernchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Lars Brzoska habe sich auf die internationale Preis- und Absatzentwicklung sowie jüngste Zukäufe fokussiert, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Nachfragetrends stabilisierten sich, sodass das Tief wohl erreicht sei. Der Lagertechnik-Hersteller erwarte eine Erholung ab dem Frühjahr 2024./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2023 / 10:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006219934

