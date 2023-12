Der Kursverlauf der Aktie von Spotify hat seit dem Börsengang Höhen und Tiefen markiert. Ein Sparprogramm sollte ab dem Jahr 2024 für Jahresgewinne sorgen. Am heutigen Freitag könnte nach der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten in den USA eine sinkende Zinserwartung den Spotify-Kurs nach oben treiben. Der weltgrößte Musik-Streamingdienst Spotify überrascht dieses Jahr mit der dritten Entlassungswelle. In der Nacht zum Montag, dem 4. Dezember, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...