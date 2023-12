AIR FP-Cathay bestellt sechs Airbus A350FOR FP-Der weltgrößte Kosmetikkonzern L'Oreal will seine Produktion in Deutschland ausdehnen BAYN-Bayer-Chef Bill Anderson will in den kommenden Jahren "deutlich an Dynamik" gewinnen, Gespräch, HB . Auf dem Kapitalmarkttag 2024 solle dann der Plan zur Zukunft von Bayer präsentiert werden. DHL-In den USA sind am Donnerstag (Ortszeit) mehr als 1100 Beschäftigte von DHL Express am wichtigsten US- Luftdrehkreuz des Zustellunternehmens in den Streik getreten. HAG-Hensoldt schließt Kapitalerhöhung ab - Platzierungspreis 22,94 EUR/Aktie VOW3-Die Chipkrise hat Volkswagen hart getroffen. Die Notsituation scheint einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben: Europas größter Autobauer sorgt vor und hat eine Zusammenarbeit ...

