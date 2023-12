Der DAX hat sich am Donnerstag einen Ruhetag gegönnt und den Handelstag in einer Range von 60 Zählern absolviert. Für Aufsehen sorgte der Chemiekonzern BASF, der die Bereiche Batteriematerialien und Landwirtschaft ausgliedern will. Airbus macht am Freitag mit einem neuen Milliardenauftrag auf sich aufmerksam, während Siemens Energy ein hartes Analystenurteil erfährt.

