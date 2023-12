Shiseido LIFT Ventures (Long Term Investments for the Future) konzentriert sich auf Frühphasen-Investitionen im Bereich Beauty- und Wellness-Innovationen

Fonds unterstützt die Vision von Shiseido, bis 2030 ein Unternehmen für individuelle Schönheit und Wohlbefinden zu werden

Shiseido Company, Limited (The Prime Market of the Tokyo Stock Exchange: 4911) ("Shiseido"), ein weltweit führendes Kosmetikunternehmen, gab heute die Gründung von Shiseido Long Term Investments for the Future (LIFT) Ventures bekannt. LIFT Ventures ist eine neu gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die in im Beauty- und Wellness-Bereich tätige innovative Unternehmen in der Frühphase investieren wird. LIFT Ventures konzentriert sich unter anderem auf Investitionen in neuartige Technologien, innovative Plattformen, wachstumsstarke Marken und neue Geschäftsmodelle. Die Gründung eines eigenen Fonds steht im Einklang mit dem Ziel von Shiseido, ein Unternehmen für individuelle Schönheit und Wohlbefinden zu werden. Der Fonds wird sich in erster Linie auf herausragende Innovationen in der westlichen Hemisphäre konzentrieren, dabei aber eine globale Perspektive beibehalten.

Im Rahmen dieser Ankündigung gab das Unternehmen außerdem die ersten Investitionen des Fonds in Phi Therapeutics, Inc. ("Phyla"), einem Pionier der Bakteriophagen-Technologie, sowie in Patrick Kidd Holdings Pty Ltd. ("Patricks"), einer Herrenpflegemarke mit einem gehobenen Lifestyle-Konzept bekannt. Phyla hat seinen Sitz in San Francisco (Kalifornien), und wurde von Dr. Yug Varma gegründet. Patricks hat seinen Sitz in Sydney (Australien), und wurde von Patrick und Aimee Kidd gegründet.

"Seit der Gründung von Shiseido im Jahr 1872 ist Innovation eine tragende Säule unseres Unternehmens und ein wichtiger Bestandteil unserer Zukunft", sagte Masahiko Uotani, Chairman und CEO von Shiseido. "Die Gründung von LIFT Ventures stellt eine neue Möglichkeit dar, mit Organisationen zusammenzuarbeiten, die sich auf die Entwicklung bahnbrechender Beauty-Wellness-Lösungen konzentrieren, und weitere Einblicke und Zugang zu Shiseidos Wachstumsambitionen zu erhalten. LIFT Ventures eröffnet eine willkommene Möglichkeit, Wissen aufzubauen, Werte zu schaffen und letztlich sinnvolle Fortschritte für alle zu erzielen."

"LIFT Ventures unterstreicht Shiseidos fortlaufenden Fokus auf Innovation und bildet eine logische Erweiterung unseres Engagements, die Zukunft von Schönheit und Wohlbefinden maßgeblich mitzugestalten", sagte Ron Gee, President und CEO von Shiseido Americas. "Die Unterstützung, Begleitung und Förderung neuer Unternehmen ist ein wichtiger Bestandteil unserer zukünftigen Roadmap. Wir freuen uns darauf, unsere einzigartige Perspektive einzubringen, unsere umfangreiche Erfahrung zu nutzen, strategische Partnerschaften zu schmieden und gleichgesinnten Unternehmern bei der Expansion und dem Erreichen eines langfristigen Wachstums zu helfen. In diesem Sinne freuen wir uns über die Partnerschaft mit Phyla und Patricks, zwei Unternehmen, die sich darauf konzentrieren, Innovationen voranzutreiben und ihre jeweiligen Marktsegmente zu revolutionieren."

LIFT Ventures wird unter der Leitung von Ron Gee stehen und seinen Sitz in New York City haben.

ÜBER SHISEIDO COMPANY, LIMITED

Shiseido wurde 1872 als erste private Drogerie im westlichen Stil in Japan gegründet. Das Unternehmen entwickelte sich allmählich zu einer Kosmetikfirma, die ihren Kunden fortschrittlichste Technologie und feinste Ästhetik bietet, die weltweit erhältlich sind. Heute ist der Name Shiseido weltweit als das führende Kosmetikunternehmen mit Wurzeln in Japan bekannt und steht für die höchsten Qualitätsstandards. Nach über 150 Jahren im Geschäft sind die Marken der Shiseido-Gruppe heute in über 120 Ländern und Regionen erhältlich. Mit seiner neuen mittel- bis langfristigen Strategie "SHIFT 2025 and Beyond" will Shiseido bis 2030 ein Unternehmen für individuelle Schönheit und Wohlbefinden ("PERSONAL BEAUTY WELLNESS COMPANY") werden und seine Unternehmensmission BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD verwirklichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://corp.shiseido.com/en/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231207577611/de/

Contacts:

Im Auftrag von Shiseido Americas

Jadzia Zielinski Tirsch/Jonathan Leacock

Shiseido Americas

jtirsch@sac.shiseido.com

jleacock@sac.shiseido.com

+1 212-805-2357 + 1 212 805-1299

ODER

FGS Global

Megan Bouchier/Emily Claffey/Danya Al-Qattan/Bridget Nagle

Shiseido@fgsglobal.com

+1 212-687-8080