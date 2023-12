Die Inflationsrate in Deutschland ist im November weiter gesunken. Die Verbraucherpreise lagen laut Statistischem Bundesamt um 3,2 % über dem Niveau des Vorjahresmonats und damit hat sich die Inflationsrate den fünften Monat in Folge abgeschwächt. Im Oktober waren die Verbraucherpreise innerhalb eines Jahres noch um 3,8 % gestiegen. Im September lag die Jahresinflationsrate bei 4,5 % und im August bei 6,1 %. Zu Jahresbeginn stand sogar eine 8 vor dem Komma. Im November erreichte die Teuerungsrate nun den niedrigsten Stand seit Juni 2021 mit damals 2,4 %.



Energie kostete im November 4,5 % weniger als ein Jahr zuvor und dämpfte so die Inflationsrate. Deutlich günstiger waren der Statistik zufolge unter anderem leichtes Heizöl und Erdgas, Strom war im November 2023 hingegen 1,6 % teurer als im Vorjahresmonat. Nahrungsmittel verteuerten sich den bestätigten Daten zufolge überdurchschnittlich um 5,5 %. Der Anstieg fiel aber nicht mehr so stark aus wie in den Vormonaten. Gegenüber dem Vormonat Oktober verringerten sich die Verbraucherpreise im November den Statistikern zufolge um 0,4 %.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion



