Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die US-amerikanische Baumarktkette Home Depot emittiert eine Anleihe (ISIN US437076CU47/ WKN A3LRT1) im Emissionsvolumen von 500 Millionen US-Dollar, so die Börse Stuttgart.Anleger würden einen jährlichen Kupon in Höhe von 5,125% erhalten. Die erste Zinszahlung erfolge am 30.04.2024, die weiteren Zahlungen würden halbjährlich erfolgen. Das Fälligkeitsdatum sei der 30.04.2025. Gehandelt werden könne ab einem Mindestbetrag von 2.000 Nominalen und in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 Nominalen. Die Ratingagentur Fitch vergebe ein A Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 07.12.2023) (08.12.2023/alc/n/a) ...

