Die Aktien der Deutsche Bank steigen direkt weiter an und zeigen sich am heutigen Freitag aktuell im Bereich von 11,60 Euro. Am Vortag kam es zu einem kurzen Rücklauf zum 10er-EMA, wo die Aktien dann aber direkt wieder nach oben abdrehten. Zuvor hieß es im Insight: "Die Short-Position im Bereich von 11,50 Euro sollte leicht im Gewinn oder auf Einstand verkauft werden. Es ist trotz des vorherigen starken Hochlaufs der Papiere und der aktuellen Seitwärtsbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...