(shareribs.com) London 08.12.2023 - Die Rohölsorten Brent und WTI können am Freitag deutlich zulegen. Die Nachfragesorgen halten an, weshalb Saudi-Arabien und Russland die Produzenten zu mehr Einigkeit aufrufen. Die Ölpreise steuern auf den siebten Wochenverlust in Folge zu. Die Stimmung am Ölmarkt ist gedämpft, auch wegen der Unsicherheiten über die Nachfrageentwicklung. Chinas Rohölimporte sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...