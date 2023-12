Der Kurs der C3.ai-Aktie (WKN: A2QJVE) ist am Donnerstag um fast -11% eingebrochen. Hat der KI-Spezialist mit seinen Quartalszahlen und seiner Jahresprognose so stark enttäuscht? C3.ai vorgestellt Das 2009 gegründete Unternehmen ist in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) tätig. C3.ai bietet Unternehmen eine Plattform für die Entwicklung von KI-Anwendungen und eine Reihe schlüsselfertiger KI-Anwendungen. Der KI-Spezialist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...