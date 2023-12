Mit den heutigen US-Arbeitsmarktdaten (14:30 Uhr) beginnt die heiße und zugleich finale Phase des Börsenjahres 2023. Am Dienstag folgen die US-Inflationszahlen, bevor am Mittwoch die Fed mit ihrem Zinsentscheid die Weichen für den Jahreswechsel stellen dürfte (EZB-Sitzung am Donnerstag, großer Verfallstag an den Terminbörsen am Freitag). Der Arbeitsmarktbericht könnte daher bereits einen Großteil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...