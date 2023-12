ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce von 350 auf 400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie weiterhin begeistert vom Umbau des Triebwerkherstellers. Kurzfristig sei in den kommenden Monaten mit vielen ermutigenden Nachrichten zu rechnen. Das Kursziel steige auch infolge der auf dem Kapitalmarkttag gegebenen Prognose des Konzerns für 2027./tav/mis



