Gerald (Grohmann), der sich mit Ende des Jahres nach 22 Jahren an der Spitze der Schoeller Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) in den Ruhestand absetzen will (klick hier), hat 30.000 Aktien im Rahmen einer freiwilligen Abfertigung (war 2014 vereinbart worden) zugeteilt bekommen. Bei einem aktuellen Aktienkurs von rund 41,00 Euro je Aktie ergibt das einen Wert von 1,23 Millionen Euro. Da geht noch ...

