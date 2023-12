Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Eingebettet in das Gesamtumfeld lässt sich für die Bewertungen der Covereds festhalten: Die Spreads vs. Swaps scheinen sich auf den erhöhten Niveaus weiter zu stabilisieren, so die Analysten der Helaba.Die gezahlten Niveaus würden derzeit nicht auf ein weiteres Widening hindeuten. Soweit so gut. Dennoch sei auch zu beobachten, dass die größten Kundengruppen aus den Bereichen Fonds/AM/Versicherungen sowie Banktreasuries mit Blick auf das Jahresende eher zurückhaltend seien, was das Eingehen von Neuengagements angehe. Meist höre man das gleiche Argument: Abwarten bis Anfang 2024 in Erwartung der dann vermeintlich auf Hochtouren laufenden Primärmärkte. ...

