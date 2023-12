Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der starke Rückgang der Renditen von Bundesanleihen seit Ende November ging von einer Kombination sinkender Inflations- und Leitzinserwartungen aus und erstreckte sich daher über sämtliche Laufzeitbereiche, so die Analysten der DekaBank.Ohne weitere Hinweise auf eine Verschlechterung des konjunkturellen Umfelds würden die Markterwartungen über Tempo und Ausmaß bevorstehender Leitzinssenkungen der EZB jedoch an ihre Grenzen stoßen, weshalb die Analysten kurzfristig mit einer leichten Korrektur an den Rentenmärkten rechnen würden. Mittelfristig würden die Renditen kurzlaufender Bundesanleihen jedoch noch einiges an Spielraum nach unten besitzen. Dies gelte weniger für das lange Ende, denn die langfristigen Inflationserwartungen sollten nicht mehr wesentlich zurückgehen und die Anleger bei einem wieder zunehmenden Wachstum einen zumindest leicht positiven Realzins verlangen. ...

