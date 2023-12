Mainz (ots) -Neuer Rekord für ZDFneo: Mit seinem Portfolio erreicht der Digitalkanal in der ZDFmediathek eine so hohe Nutzung wie nie zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr ist 2023 das durchschnittliche tägliche Sehvolumen um 19 Prozent auf 14,3 Millionen Minuten gestiegen. 2021 lag dieser Wert noch bei 9,5 Millionen Minuten. Täglich schalten rund sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ZDFneo im TV ein."ZDFneo festigt seine Position als junges, überzeugendes ZDF-Unterhaltungsangebot für die medial vernetzte Zielgruppe. Mit seinen Angeboten ist ZDFneo ein wichtiger Brückenbauer zwischen der linearen und nonlinearen Welt. Diesen Erfolg mit passenden Inhalten und einer zielgerichteten Distribution fortzusetzen, bleibt eine Herausforderung für die nächsten Jahre", sagte ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler vor dem Fernsehrat in Mainz.Im kommenden Jahr plant ZDFneo für die Zielgruppe der 25- bis 44-Jährigen neue Formate. Zurzeit pilotiert der Digitalkanal eine abendfüllende Show sowie eine Late-Night-Show, die mit einem Social-Media-affinen Host und einer jungen Produktionsfirma aktuelle Themen zielgruppengerecht aufbereiten soll. Auch im Fiktionalen erwartet das Publikum Neues, so unter anderem die junge High-End-Serie "Love Sucks".KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5667801