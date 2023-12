WATSONVILLE, Kalifornien, und SALT LAKE CITY, Dec. 08, 2023, ein führendes Unternehmen im Bereich der Bergbautechnologie, gaben heute eine Partnerschaft bekannt, durch die den Kunden von IDS die gesamte Palette an bohrergesteuerten Werkzeugen von Veracio angeboten werden kann.



Veracio unternimmt wichtige Schritte, um fortschrittliche geologische Technologien zur Verbesserung des Lebenszyklus von Bergwerken einzusetzen. Obwohl IDS und Veracio bereits eine Geschäftsbeziehung unterhalten, unterstreicht die Ankündigung dieser Partnerschaft die gemeinsame Vision beider Unternehmen, die Arbeitsabläufe beim Bohren durch bessere Daten zu verbessern. Durch die Kombination des Fachwissens von IDS im Bereich der Richtbohrungen und der geologischen Datenerfassung von Veracio wird die Partnerschaft IDS und Granite in die Lage versetzen, unnötige Bohrkosten zu senken, Betriebsfehler zu reduzieren, Abfälle zu minimieren und nachhaltige Bergbaupraktiken zu fördern.

"Unsere Zusammenarbeit stärkt die Position von Veracio auf dem amerikanischen Markt und unterstreicht unser Engagement, die Bergbauindustrie durch die Bereitstellung modernster Lösungen voranzubringen", erklärt JT Clark, Chief Executive Officer von Veracio. "Gemeinsam mit IDS haben wir uns dazu verpflichtet, Branchenstandards neu zu definieren, Präzision und Integrität bei jeder Vermessung zu fördern und der Bergbaubranche unvergleichliche Lösungen anzubieten."

"Wir freuen uns über diese strategische Partnerschaft mit Veracio. Durch die Kombination unserer Erfahrung in der Datenerfassung mit der hochmodernen Gerätetechnologie von Veracio wollen wir die Nutzung von Bohrlochdaten in unserer Branche neu definieren", so Jason Smith, General Manager von IDS. "Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt nach vorne für IDS und unser Engagement, unseren Kunden hervorragende Leistungen zu bieten."

Die wichtigsten Ziele der Partnerschaft:

Verbesserung der Analyse von Bohrlochdaten: Einsatz von modernster Technologie zur Verbesserung der Genauigkeit und Qualität der Bohrlochdatenanalyse, die wertvolle Erkenntnisse für Bergbauprojekte liefert.

Einsatz von modernster Technologie zur Verbesserung der Genauigkeit und Qualität der Bohrlochdatenanalyse, die wertvolle Erkenntnisse für Bergbauprojekte liefert. Erhöhung der Produktivität : Durch den Einsatz der wachsenden Flotte von Veracios Technologien, einschließlich der TruGyro- (https://www.veracio.com/technologies/trugyro) und TruSub- (https://www.veracio.com/technologies/trusub)Technologie, wird sichergestellt, dass die Bohrungen präzise und effizient sind, was zu einer besseren Ressourcendefinition, mehr Sicherheit und einem geringeren Risiko von Betriebsfehlern bei niedrigeren Kosten führt.

Im Mittelpunkt der Ankündigung steht das kompakteste und am besten integrierte, kontinuierlich nach Norden ausgerichtete Gyroskop für Bohrungen von Veracio, TruGyro, ein nordsuchendes Kreiselgerät, das entwickelt wurde, um unter schwierigsten Bedingungen präzise Daten aus der Tiefe zu liefern. IDS fungiert derzeit auch als Vertriebshändler für TruShotvon Veracio, ein präzises magnetisches Vermessungsinstrument, das speziell für den Einsatz mit Bohrgeräten entwickelt wurde. TruShot ist für seine Langlebigkeit, Präzision und benutzerfreundlichen Funktionen bekannt und ermöglicht Bohrern die sichere Erfassung hochwertiger 3D-Bohrpfaddaten. Neben TruShot vertreibt IDS im Auftrag von Veracio auch Werkzeuge zur Kernorientierung. Während Veracio neue Produkte auf den Markt bringt, will IDS sein Angebot für Kunden erweitern, um eine umfassende Palette an innovativen Lösungen anbieten zu können.

Fotos zu dieser Bekanntmachung sind verfügbar unter:

https://drive.google.com/drive/folders/1AZcrwz8G6Ii4AveB6WDOrHozAgvx7-QY?usp=drive_link

Über Veracio

Veracio bietet Bergbaukunden eine Reihe von Lösungen zur Verbesserung, Automatisierung und digitalen Transformation ihrer Erzkörperforschung in den Bereichen Exploration, Ressourcenbestimmung und Produktion. Durch ein vielfältiges Produktportfolio verfolgt Veracio einen modernen Ansatz und verbindet Wissenschaft und Technologie mit digitaler Zugänglichkeit, indem es fortschrittliches Scanning, Sensing mit starker Data Governance und den Einsatz von KI nutzt, um die Entscheidungsfindung in Echtzeit zu beschleunigen und die Effizienz, Rentabilität und Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette deutlich zu verbessern. Weitere Informationen über Veracio finden Sie unter www.veracio.com.

Über Granite

Granite ist America's Infrastructure Company

