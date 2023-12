Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5072/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #543 geht es um ein weiteres Buch inspired by Peter Brezinschek und News von Frequentis, Kontron, Research zu Andritz und Knaus Tabbert. Ich mache heute nur An- und Abmoderation, gesprochen wird die Folge von einer neuen Kollegin. Buchinspiration Peter Brezinschek: Sein Buch heisst ""40 Jahre Finanzmärkte - wie ich sie sehe". Der Einzelpreis ex Versandkosten beträgt EUR 24,90 und ab 10 Exemplaren EUR 20,90. Die Ausführung ist in hochwertigem Hardcover. Der Versand ...

