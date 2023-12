FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für McDonald's nach einem Investorentag von 313 auf 315 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie erwartet, ändere sich an der langfristigen Strategie der Schnellrestaurantkette nichts, schrieb Analystin Lauren Silberman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Konzern dürfte zunehmend digitale und technologische Stellschrauben und seine weltweite Größe nutzen, um weiter Marktanteile zu gewinnen. Die Aktie biete ein günstiges Verhältnis von Risiken und Ertragschancen./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2023 / 06:48 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US5801351017

