Munsbach (www.fondscheck.de) - Im November verbuchten die globalen Aktienmärkte die stärkste Monatsperformance seit über einem Jahr, so Christian Schmitt, Senior Portfolio Manager von ETHENEA Independent Investors S.A., im Kommentar zum Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY).Grund dafür seien niedrigere Inflationsdaten gewesen, die auf eine nüchterne Anlegerstimmung getroffen und den Wunsch nach einer Jahresendrallye befeuert hätten. So jedenfalls der Erklärungsversuch vieler Marktteilnehmer. Wir wollen das Ausmaß der Bewegung gar nicht rationalisieren, so die Experten von ETHENEA. Der Markt führe auf kurze Sicht ein doch eher unberechenbares Eigenleben. Die Richtung sei allerdings nachvollziehbar. Mit einem verbesserten Chance-Risiko-Profil hätten sich die Experten von ETHENEA bereits seit September mit einer Nettoaktienquote von rund 67% - dem bisher höchsten Wert in diesem Jahr - entsprechend positioniert. Da die Rally, anders als im bisherigen Jahresverlauf, nicht nur von wenigen großkapitalisierten Unternehmen, sondern von der Breite des Marktes getrieben worden sei, hätten die Experten von ETHENEA an dieser Bewegung gut partizipieren können. ...

