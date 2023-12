Auch 2024 erhalten Private in Österreich 5.000 Euro beim Kauf eines E-Autos. Das gesamte Förderschema wird vom Klimaschutzministerium und den Fahrzeug-Importeuren in denselben Umfang aufrechterhalten wie bisher. Ausgebaut wird die Subventionierung von E-Zweirädern. Anders als in Deutschland, wo die Fördersumme bei E-Fahrzeugen abnimmt, bleibt sie in Österreich konstant. Mit bis zu 5.000 Euro gibt es kommendes Jahr in der Alpenrepublik erstmals mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...