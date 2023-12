Der große technische Jahresausblick - wie geht es weiter im neuen Jahr?

Werbung







Ein ereignisreiches Jahr liegt nun bald hinter uns. Doch die Börse schaut mehr in die Zukunft als zurück.



Im Jahr 2023 konnten nicht nur die Aktienmärkte mit einigen Highlights aufwarten. Auch auf Seiten der Rohstoffe und Edelmetalle gab es nicht zuletzt jüngst durch ein neues Allzeithoch von Gold bemerkenswerte Impulse. Die Frage ist nun eher - was passiert im kommenden Jahr? Halten einige Werte an ihrem bisherigen Trend fest?



Diesem Thema widmet sich traditionell unser Analyst Jörg Scherer stets zum Jahresende. In seinem großen technischen Jahresausblick wirft er nicht nur einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen des Tech-Index Nasdaq-100®, sondern widmet sich auch den Devisen-, Renten- und Rohstoffmärkten. Am heutigen Freitag wurde der Jahresausblick mit dem letzten Teil über die Aktienmärkte vervollständigt.



Anfang kommenden Jahres bieten wir hierzu sogar ein spezielles Webinar an, in welchem Herr Scherer seine Analysen präsentiert. Oder Sie lesen den kompletten Jahresausblick einfach über unser kostenloses Magazin "Marktbeobachtung". Alles zum Thema Jahresausblick haben wir Ihnen auf unserer Website zusammengefasst.











