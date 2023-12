Bereits am Donnerstag beendete die Airbus-Aktie (WKN: 938914) den Handel auf einem neuen Allzeithoch. Mit einem Kursplus von fast 2% setzt der europäische Flugzeugkonzern am Freitagvormittag seinen Höhenflug fort. Was gibt der Airbus-Aktie momentan so viel Aufwind? Airbus vorgestellt Airbus ist der gegenwärtig größte Flugzeughersteller der Welt. Der Konzern hat seine Zentrale im französischen Toulouse, besitzt jedoch in ganz Europa etwa 70 Entwicklungs- ...

