Der chinesische Batteriezellen-Hersteller und VW-Partner Gotion High-Tech hat die Produktion in seinem Batteriewerk in Thailand gestartet. Die Fabrik wird durch ein Joint Venture mit Nuovo Plus betrieben, einer Tochter des thailändischen Energie- und Mineralölunternehmens PTT Group. In der vor einem Jahr angekündigten Produktionsstätte erfolgt neben der reinen Montage von Batteriepacks und den vorgelagerten Modulen auch die Integration von Batteriemanagementsystemen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...