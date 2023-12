Der Silbermarkt hat in den letzten Tagen eine bemerkenswerte Dynamik gezeigt. Am Freitag, um etwa 10 Uhr, notierte der Silberpreis bei 23.77 US-Dollar, was einem Rückgang von 0.44 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Diese Entwicklung spiegelt einen deutlichen Negativtrend in der vergangenen Woche wider, in der Silber insgesamt um 6.7 % an Wert verlor. Diese Zahlen werfen Fragen auf: Was steckt hinter diesen Bewegungen und wie könnte es weitergehen?Kurzfristige Analyse und UnterstützungszonenAnzeige:Ein Blick auf den gleitenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...