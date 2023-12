EQS-Ad-hoc: Plan Optik AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Plan Optik AG: Geschäftsentwicklung und Ausblick



08.12.2023 / 14:00 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) Plan Optik AG: Geschäftsentwicklung und Ausblick Elsoff, 08.12.2023 - Die Plan Optik AG wird das laufende Geschäftsjahr 2023 aller Voraussicht nach mit einem Umsatz oberhalb von EUR 13 Mio. und einem EBITDA oberhalb des Vorjahres abschließen, wo das EBITDA noch bei TEUR 2.762 gelegen hatte. Die gute Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr 2023 folgt auf die hohen Auftragseingänge im Jahresverlauf. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten wir dagegen einen vorübergehenden Umsatzrückgang bei deutlich reduziertem Ergebnis. Mehrere unserer Kunden hatten uns zuletzt darüber informiert, dass sie ihre Lagerbestände reduzieren. Dies wird zu einmaligen Umsatzverschiebungen führen. Die Ursache dafür ist unter anderem der Zinsanstieg, der bei unseren Kunden die Vorratskosten erhöht hat, während kaum noch Preissteigerungen erwartet werden. Zugleich werden Vorräte branchenübergreifend reduziert, nachdem Materiallieferungen weltweit wieder sicherer geworden sind. Vor allem deshalb bestellen unsere Kunden zeitlich wieder näher an der Fertigung ihrer Produkte und damit später als in den vergangenen Jahren. Für das Jahr 2025 erwarten wir nach der abgeschlossenen Bereinigung der Lager unserer Kunden wieder deutlich steigende Umsätze und Gewinne und die Rückkehr zu dem von uns bislang geplanten Wachstumspfad. Denn gleichzeitig mit der erwarteten Rückkehr unserer Kunden zu den gewohnten Bestellungen, starten dann voraussichtlich zusätzlich weitere unserer Kunden mit der Serienfertigung auf Basis unserer Komponenten. Kontakt: Plan Optik AG Angelika Arhelger Über der Bitz 3 D- 56479 Elsoff Tel.: +49 (0) 2664 5068 10 investor.relations@planoptik.com Über die Plan Optik AG Als Technologieführer produziert die Plan Optik AG an Standorten in Deutschland und Ungarn strukturierte Wafer, die als aktive Elemente für zahlreiche Anwendungen der Mikro-Systemtechnik in Branchen wie Consumer Electronics, Automotive, Luft- und Raumfahrt, Chemie und Pharma unverzichtbar sind. Die Wafer aus Glas, Glas-Silizium oder Quarz werden in Durchmessern bis zu 300 mm angeboten. Wafer von Plan Optik bieten hochgenaue Oberflächen im Angström-Bereich (= zehnmillionstel Millimeter), die durch den Einsatz des eigenentwickelten MDF-Polierverfahrens erreicht werden. Mit den Tochtergesellschaften Little Things Factory GmbH und MMT GmbH ist Plan Optik zudem im Bereich der Mikrofluidik tätig und zählt hier zu einem der wenigen Anbieter von kompletten Systemen. Dieses Geschäftsfeld findet immer mehr Anwendungsmöglichkeiten etwa in der Medizin und Chemie und bietet so ähnlich hohes Wachstumspotenzial wie der Bereich des bisherigen Kerngeschäfts der Wafer-Technologie. Die Aktien der Plan Optik AG notieren im Freiverkehr (Basic Board) der Frankfurter Wertpapierbörse.



