© Foto: picture alliance / newscom | JOE MARINO



Unter der Leitung von Elon Musk befindet sich SpaceX derzeit in Gesprächen über ein privates Aktienangebot, das das Unternehmen auf über 175 Milliarden US-Dollar bewerten könnte. Was heißt das für reguläre Investoren?SpaceX-Aktien, die nicht an der Börse gehandelt werden, werden laut Bloomberg in einem Sekundärmarkt mit 95 US-Dollar pro Aktie bewertet. Dabei handelt es sich um einen Verkauf durch Insider, die die Aktien bereits besitzen. SpaceX sammelt kein Geld ein. Aktien, die öffentlich an einer Börse wie der Nasdaq gehandelt werden, sind ebenfalls Sekundärverkäufe. Im Gegensatz dazu spricht man von einem Primärmarkt, wenn ein Unternehmen neue Wertpapiere / Aktien ausgibt und diese an …