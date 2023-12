Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Zielkorridor für den Leitzins dürfte mit 5,25% bis 5,50% sein Hoch erreicht haben, auch wenn das Risiko einer weitergehenden Straffung nach wie vor besteht - auch aus Sicht der Notenbanker, so die Analysten der Helaba.Dies stelle die FOMC-Mitglieder vor die Herausforderung, Kommuniqué und Projektionen so zu gestalten, dass sie nicht Wasser auf die Mühlen jener gießen würden, die auf eine schnelle und deutliche Kehrtwende der FED zählen würden. Auf eine vorweihnachtlich gemütliche Botschaft der FED ("job done!") würden die Märkte daher in dieser Woche wohl vergebens warten. ...

