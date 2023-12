Vor wenigen Minuten hat das US-Arbeitsministerium die neuesten Jobdaten veröffentlicht. Demnach ist die Arbeitslosigkeit in den USA im November überraschend gefallen. Die Arbeitslosenquote fiel um 0,2 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer unveränderten Quote von 3,9 Prozent gerechnet.Laut Ministerium sind derzeit etwa 6,3 Millionen US-Bürger ohne Job. Die Arbeitslosigkeit ist damit im längeren Vergleich niedrig. ...

